Engin Hepileri oğlunun önce ‘Baba’ dediğini söyledi

Engin Hepileri eşi Beyza Şekerci, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ayaküstü basınla sohbet eden Hepileri, oğlunun önce 'Baba' dediğini söyledi...

Engin Hepileri, eşi Beyza Şekerci ve oğlu ile Akmerkez’de görüntülendi. Çift, alışveriş merkezinden kahve aldıktan sonra kendileri bekleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Küçük oğlu ile birlikte gezen ikili ‘Oğlunuz büyümüş’ diyen basına ‘Evet. On dört aylık olduk artık, ayaklandık” dedi.

Hepileri daha sonra ise “İlk önce anne mi baba mı dedi?” diye soran muhabire “Tabii ki baba dedi” diye cevap verdi. Hepileri’ye eşi gülerek “Hem de Anneler Günü’nde ‘Baba’ dedi” dedi.