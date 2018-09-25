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Engin Koç ve Pınar Kıvrak Koç aşka geldi
Engin Koç ve Pınar Kıvrak Koç aşka geldi
Podyumların ilk erkek mankenlerinden Engin Koç, 2009 senesinde internetten tanışıp 2011 senesinde evlendiği Pınar Kıvrak Koç ile önceki gün Nişantaşı'nda yer alan bir AVM'de objektiflere yansıdı.
Magazin 25 Eylül 2018 - 09:43

Eski manken ve oyuncu Engin Koç, geçen gün Nişantaşı’nda yer alan bir AVM’de eşiyle birlikte objektiflere yansıdı. 7 yaşındaki oğulları Buğra için alışverişe çıkan Engin-Pınar Koç çifti, yürüyen merdivenlerde aşka gelip öpüştü.

“EN İYİ KÖTÜ ROLLERİ BEN OYNARIM”

59 yaşındaki Engin Koç, Türkiye’de en iyi kötü karakteri oynayacak tek oyuncunun kendisini olduğunu belirterek, gelecek oyunculuk tekliflerine açık olduğunu belirtti.

“EMEKLİ MAAŞIMLA GEÇİNİYORUM”

59 yaşındaki manken geçenlerde verdiği röportajda iş teklifi gelmediği için emekli maaşı ile geçindiğini söylemişti.
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Son güncelleme: 09:48 - 25.09.2018

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