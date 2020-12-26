Engin Nurşani’ye veda… Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı

1 buçuk yıldan bu yana İstanbul’daki bir hastanede gırtlak kanseri tedavisi gören 36 yaşındaki Engin Nurşani, dün sabah hayata gözlerini yumdu.

Engin Nurşani için bugün Sancaktepe’deki Sarıgazi Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Sınırlı sayıda insanın katıldığı törende güçlükle ayakta duran Dilek Nurşani, eşinin tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Acılı eş, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Cenaze törenine Erdal Erzincan, Latif Doğan gibi çok sayıda Türk Halk Müziği sanatçısı da katıldı.

Cemevindeki törenin ardından halk müziği sanatçıları Engin Nurşani için türküler söyledi. Nurşani’nin tabutu omuzlarda cenaze arabasına yüklendi. Ardından Engin Nurşani Yenidoğan Mezarlığı’na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Latif Doğan, “Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Bu mesleğe ilk başladığımızda İstanbul’da beraber yola çıktık. Aynı zamanda Unkapanı’nda beraber durduk. O günden bu güne kadar olan dostluğumuz var. Çok erken kaybettik. Allah ailesine sevenlerine sabırlar versin.” dedi.

Engin Nurşani’nin yapımcısı Cafer Özdemir ise, “Engin bana göre çağımızın ozanıydı. Yeni neslin yetiştirdiği en değerli sanatçımızdı. Yapımcı bağımdan önce kardeş bağım vardı” ifadelerini kullandı.

Halk Müziği sanatçısı Aşık Ali Nurşani’nin oğlu olan Engin Nurşani bir çocuk babasıydı. (DHA)