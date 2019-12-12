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Engin Öztürk’ten ‘libido’ tepkisi
Engin Öztürk’ten ‘libido’ tepkisi
Oyuncu Engin Öztürk, kendisine Can Yaman'ın 'libido' ile ilgili açıklamaları sorulunca, "Bunu daha fazla uzatmak, adı geçen kadın oyuncuları da üzüyor. O arkadaş da biraz rahatlasın" cevabını verdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 12 Aralık 2019 - 07:00

Can Yaman’ın eski partnerleri hakkında yaptığı libido açıklaması haftalardır magazin gündemini meşgul ediyor. Çok sayıda ünlü ismin tepkisini çeken açıklama yakışıklı oyuncu Engin Öztürk’e de soruldu.

Bebek’te bir kafede kahvaltı eden Engin Öztürk mekan çıkışı habercilerin sorularını yanıtladı. Öztürk, bir muhabirin “Libido açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu konu sizin biraz hoşunuza gidiyor. Şöyle hoşunuza gidiyor, gündeminiz oluyor. Bunu daha fazla uzatmak adı geçen kadın oyuncuları da üzüyor. O arkadaş da biraz rahatlasın, çok üzerine gitmeyelim.”

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Son güncelleme: 07:13 - 12.12.2019