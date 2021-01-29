Engin Öztürk’ten sahte hesap itirafı

Sahnede rezil olmaktan korktuğunu söyleyen Engin Öztürk, geçmişte yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı:

“Seyircinin enerjisi anında bana geçiyor. O anda bir şey anlatıyor olmak beni geriyor. Ankara’da tiyatro oyunu Moja’da rol alıyordum. Rol gereği ağzımda bir şeftali var. Bir gün ölüyordum. Suyu boğazıma kaçtı. Az daha çekirdeğini yutuyordum. Sanırım bu fobim, oradan hatıra kaldı bana.”

“SAHTE HESAP KULLANIYORUM”

34 yaşındaki oyuncu, İbrahim Selim’in yönelttiği “Sahte hesap kullanıyor musun?” sorusuna ise, “Leş video izlemeyi çok seviyorum. Yemek videosu olsun, TikTok videosu olsun… Böyle videoların altında da orada ‘Engin Öztürk’ yazmasın diye sahte sosyal medya hesabı kullanıyorum” yanıtını verdi.