Engincan Ural’ın eşyalarını çalan hırsıza 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi

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Sibel Can ve Hakan Ural’ın giyimi ile adından sıkça söz ettiren oğlu Engincan Ural, geçen yıl İstanbul Şişli'de bulunan bir otelde konaklarken, iddiaya göre otelden geçen yıl otel odasından çıkan ve akşam saatlerinde odasına geri dönen Engincan Ural, bazı kişisel eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının bulunmasını isteyen Engincan Ural, otel yönetimi tarafından güvenlik kameraları izlendi. Kamera kayıtlarında yan odada kalan Said Meydabi adlı Hollanda vatandaşının Engincan Ural'ın odasına girerek birkaç dakika kaldığı görüldü. Gözaltına alınan Said Meydabi'ye ‘hırsızlık' ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 12.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Said Meydabi ifadesinde, “Olay sırasında alkollüydüm. Engincan Ural’ın odasına yandaki odama ait kartla girdim. Kendi odam zannederek müştekinin odasının kapısına kartımı taktım. Kapı açıldı. Sarhoş olduğumdan odadaki bir poşet içinde bulunan bazı eşyaları alıp yandaki kendi odama götürdüm. Çok üzgünüm, pişmanım” dedi.

“4 YIL 7 AY HAPİS CEZASI”

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Said Meydabi'nin “Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek Meydabi'yi önce 5 yıl hapis cezasına çaptırdı. Sanığın iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, Meydabi'nin hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme sanığa “Konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan ise 5 ay hapis cezasına çaptırdı. Sanık toplam 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.