Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Enis Arıkan: Aslı şoka girdi ‘sen yavru köpek misin?’ diyor
Enis Arıkan: Aslı şoka girdi ‘sen yavru köpek misin?’ diyor
Oyuncu Enis Arıkan sosyal medya hesabından, hayranlarının kendisine sevgilerini gösterme şekillerine dair bir paylaşımda bulundu.
Magazin 28 Mayıs 2019 - 09:05

Son olarak Alice müzikalinde tavşan rolünde karşımıza çıkan oyuncu Enis Arıkan, şimdilerde oyuncu Birce Akalay ile birlikte bir müzik yarışmasında sunuculuk yapıyor… Tüm bu koşturmaları arasında popüleritesini borçlu olduğu sosyal medyayı da ihmal etmeyen Arıkan renkli ve eğlenceli videolar paylaşmaya devam ediyor. Enis Arıkan, Aslı adlı oyuncu arkadaşıyla bir araya geldiği anlarda çektiği görüntülerde şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Hayranlarının kendisini gördüklerinde verdikleri tepkilere şaşıran arkadaşının yorumunu paylaştı. İşte Arıkan’ın o videosu:

 

İLGİLİ HABEREnis Arıkan'dan kürk tepkisi: Senin etini büzerim!
Etiketler