Enis Arıkan: Aslı şoka girdi ‘sen yavru köpek misin?’ diyor

Son olarak Alice müzikalinde tavşan rolünde karşımıza çıkan oyuncu Enis Arıkan, şimdilerde oyuncu Birce Akalay ile birlikte bir müzik yarışmasında sunuculuk yapıyor… Tüm bu koşturmaları arasında popüleritesini borçlu olduğu sosyal medyayı da ihmal etmeyen Arıkan renkli ve eğlenceli videolar paylaşmaya devam ediyor. Enis Arıkan, Aslı adlı oyuncu arkadaşıyla bir araya geldiği anlarda çektiği görüntülerde şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Hayranlarının kendisini gördüklerinde verdikleri tepkilere şaşıran arkadaşının yorumunu paylaştı. İşte Arıkan’ın o videosu: