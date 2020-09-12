Enis Arıkan: ‘Beni böyle tanırlar mı?’

Siyah kıyafetler ile görüntülenen Enis Arıkan, "Maskemden gözlüğüme kadar siyahlar içindeyim. Beni böyle tanırlar mı?" açıklamasıyla gülümsetti.

Son dönemin başarılı isimlerinden birisi olan Enis Arıkan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Hazal Kaya ile birlikte başrollerini paylaşacağı ‘Benden Ne Olur’ adlı sinema filminin setinden çıktığını söyleyen Arıkan, şöyle dedi:

“Harika bir iş yapıyoruz. Çok eğlenceli ve çalışırken de çok gülüyoruz. Sabah erken saatlerde başlayan bir set gününden çıkıp buraya geldim. Hem yemek yiyeceğim, hem de biraz alışveriş yapacağım.”

“ÇOK SİYAH OLDUM”

Siyah içinde dikkat çeken Arıkan, “Bugün de çok siyah siyah oldum. Maskemden gözlüğüme kadar siyahlar içindeyim. Beni böyle tanırlar mı?” açıklamasıyla herkesi güldürdü.



