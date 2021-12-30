Enis Arıkan: Bu nasıl haber!

İkinci kez corona virüsüne yakalanan oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

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Enis Arıkan, geçen günlerde Instagram hesabından yayınladığı video ile corona testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ünlü oyuncu evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan ‘ölüm’ haberlerine isyan etti.

Arıkan, “Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi’yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder” dedi.

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