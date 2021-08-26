Enis Arıkan corona oldu

Oyuncu Ezgi Mola'nın corona virüsüne yakalanmasının ardından en yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın da testi pozitif çıktı.

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Oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Instagram hesabından yayınladığı videoda corona virüsüne yakalandığını, iki doz aşı olduğu için de bu süreci evinde rahat geçirdiğini söyledi. Mola’nın ardından en yakın arkadaşı Enis Arıkan’dan da kötü haber geldi.

‘Camdaki Kız’ dizisinde oynayan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak “Şu gördüğünüz dünya güzeli corona oldu” dedi.

“AŞI OLMAMIM EKMEĞİNİ YİYORUM”

Aşı olduğu için hastalık sürecini evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videoda “Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiç birine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum” dedi.

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