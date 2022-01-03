Enis Arıkan coronayı ikinci kez yendi

Geçen günlerde ikinci kez corona virüsüne yakalanan oyuncu Enis Arıkan'dan güzel haber geldi. Bir süredir evinde karantinada olan Arıkan, testinin negatif çıktığını sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli bir video ile duyurdu

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Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı ‘Camdaki Kız’ dizisinin ‘Muzo’su Enis Arıkan, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez corona virüsüne yakalandığını söylemişti. Evinde karantinaya giren oyuncu, virüsü yendi.

Evinde karantinaya giren Arıkan, 10 gün sonra yeniden test yaptırdı. Sonucu negatif çıkan ünlü oyuncu, haberi halay çektiği bir video ile Instagram hesabından duyurdu.

BİR GÜZEL HABER DE DEMET AKBAĞ’DAN

Coronaya yakalanan bir diğer ünlü isim de Demet Akbağ (62) olmuştu. Hastalığı atlatan Akbağ, günler sonra dışarı çıkıp, yürüyüş yaptı.

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