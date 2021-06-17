Enis Arıkan da corona aşısı oldu

Oyuncu Enis Arıkan, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, “Aşı kilo yapıyor mu? diye sorduğum an…” mesajını yazdı.

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