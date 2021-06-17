Enis Arıkan da corona aşısı oldu

Oyuncu Enis Arıkan, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, &#8220;Aşı kilo yapıyor mu? diye sorduğum an&#8230;&#8221; mesajını yazdı.. İlginizi Çekebilir16 Haziran tablosu açıklandı! İşte corona virüsünde son durum. İlginizi ÇekebilirTürkiye&#039;de aşılamada yeni rekor. İlginizi ÇekebilirÜnlü isimler aşıya koştu. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"hayat-Magazin","pageIdentifier":6490953}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/enis-arikan-da-corona-asisi-oldu');var aip2_pageCategory = "hayat-Magazin";aip2('newsArticle', {"identifier":6490953,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/enis-arikan-da-corona-asisi-oldu/","headline":"Enis Aru0131kan da corona au015fu0131su0131 oldu","articleBody":"","articleSection":"Magazin","keywords":"["\\u00c7ar\\u015famba","Corona","dizi","film","oyuncu","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","Sanat","sosyal medya","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/17/iecrop/enisarikan_16_9_1623911727-880x495.jpeg","author":"u00c7iu011fdem Saltu0131k","datePublished":"2021-06-17 09:35:30","dateModified":"2021-06-17 09:36:49","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1495}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/enis-arikan-da-corona-asisi-oldu/');