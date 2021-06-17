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Enis Arıkan da corona aşısı oldu

Aşı programına müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin dahil edilmesinin ardından sanat dünyasının ünlü isimleri aşı olmaya başladı. Aşı olanlar arasına katılan son isim Enis Arıkan'dı.

Güncellenme: 09:36, 17/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Enis Arıkan da corona aşısı oldu

Oyuncu Enis Arıkan, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, “Aşı kilo yapıyor mu? diye sorduğum an…” mesajını yazdı.

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Yayınlanma Tarihi:09:35,