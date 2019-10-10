Enis Arıkan: Gelen tepkilere çok üzüldüm

Bir yandan Jet Sosyete'de oynayan ve aynı zamanda Alice müzikalinde de boy gösteren Enis Arıkan, son oynadığı reklam filmiyle alakalı olarak kendisine gelen yorumlara isyan etti.

Ekranların sevilen oyuncusu Enis Arıkan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Yalnız başına geldiği AVM'de kışlık alışverişe çıkan oyuncu, geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte oynadığı reklam filmden aldığı ücrete, gelen tepkiler üzerine açıklamalarda bulundu. Arıkan, “Sosyal medya hesaplarıma bakamıyorum. Atılan mesajları görünce çok üzüldüm. Yazılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor, neden böyle tepki verdiler bende anlamadım” diye konuştu. Ayrıca geçtiğimiz sene TV8’de ekrana gelen Jet Sosyete dizisinin artık internet üzerinden yayınlanacağını dile getiren Arıkan, “Böyle olması herkes için daha iyi oldu. Kendimize daha iyi vakit ayıracağız. Dizimiz bu sezon 22 bölüm yayınlanacak” dedi.