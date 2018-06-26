Enis Arıkan hüzünlendirdi: Birbirinizi sevin, ölümlü dünya

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Birlikte çektikleri kısa videolarla ciddi bir takipçi kitlesi kazanan ana oğul ağırlıklı bir şekilde mizahi paylaşımlarda bulunuyor. Ancak Enis Arıkan sosyal medya hesabından paylaştığı son videoyla takipçilerini bu defa ağlattı. Bir tanıdıklarının kendisine yolladığı yıllar öncesine ait görüntüleri sevenleriyle paylaşan Arıkan vefat eden babasının da göründüğü bu videonun altına şu notu düştü: “Bi tanıdığımız yollamış.Babam, annem, ben. Birbirinizi sevin. Ölümlü dünya”