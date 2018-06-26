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Enis Arıkan hüzünlendirdi: Birbirinizi sevin, ölümlü dünya
Enis Arıkan hüzünlendirdi: Birbirinizi sevin, ölümlü dünya
Oyuncu Enis Arıkan ve sosyal medya üzerinden meşhur ettiği annesi Selma Hanımın komik videoları izlenme rekorları kırıyor.
Magazin 26 Haziran 2018 - 07:13

Birlikte çektikleri kısa videolarla ciddi bir takipçi kitlesi kazanan ana oğul ağırlıklı bir şekilde mizahi paylaşımlarda bulunuyor. Ancak Enis Arıkan sosyal medya hesabından paylaştığı son videoyla takipçilerini bu defa ağlattı. Bir tanıdıklarının kendisine yolladığı yıllar öncesine ait görüntüleri sevenleriyle paylaşan Arıkan vefat eden babasının da göründüğü bu videonun altına şu notu düştü: “Bi tanıdığımız yollamış.Babam, annem, ben. Birbirinizi sevin. Ölümlü dünya”

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