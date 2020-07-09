Enis Arıkan kısa bir süreliğine döndü

Corona virüsü salgınından korunmak için Çeşme'deki yazlığında vakit geçiren başarılı oyuncu Enis Arıkan, kısa bir süreliğine İstanbul'a geldi. Arıkan, zamanını dinlenerek ve okuyarak geçirdiğini söyledi.

Bir süredir İzmir Çeşme’deki yazlığında tatilini geçiren Enis Arıkan, uzun bir aranın sonunda İstanbul’a geldi ve Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Pandemi sürecini Çeşme’de geçiren başarılı oyuncu, şu an işlerinin beklemede olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“İnşallah bir an evvel tam anlamıyla normal hayatımıza döneriz. Her şeyden önce kesinlikle sağlık. Sonrasında zaten bir şekilde hayatımızı idame ettiririz. Şu anda hali hazırda var olan işlerimiz bu süreç dolayısıyla rafa kalkmak durumunda kaldı. Bende dinlenerek ve okuyarak, ailemle birlikte bu süreci geçiriyorum.”