Enis Arıkan koltuktan düştü, uzun süre kalkamadı!

Uzun süredir Youtube’da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece'nin bu haftaki konuğu sevilen oyuncu ve Alice Müzikali’ndeki rol arkadaşı Enis Arıkan oldu.

Arıkan'ın, artık dijital platformda izleyicilerin karşısına çıkan Jet Sosyete dizisi ile ilgili yeni gelişmelerden de bahsettiği programın her anı kahkaha doluydu. Enis Arıkan'ın, sohbet esnasında, oturduğu koltuktan düştüğü an ise izleyicileri hem çok şaşırttı hem de kahkahaya boğdu. Sevilen oyuncu, yaşanan bu beklenmedik olay karşısında; “nazar değil de ne bu çocuklar” diyerek güldü.

ZOR DÖNEMLERDEN GEÇMİŞ

Antidepresan kullanacak kadar zor dönemler geçirdiğini de anlatan Arıkan, rol alamadığı için ağladığı “Romantik Komedi” filminin yeni çekilecek devam filmi için kendisine gelen teklifi ise nasıl reddettiğini açıkladı. Alice Müzikali'ndeki yaşadıkları komik anıları da seyirci ile paylaşan Arıkan ve Selim, seyirciye unutulmaz eğlenceli bir akşam yaşattı.