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Enis Arıkan yeni yıla ailesiyle girecek
Enis Arıkan yeni yıla ailesiyle girecek
Ekranların sevilen ismi Enis Arıkan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 21 Aralık 2019 - 09:21

‘Alice Müzikali’ provaları için erken saatte AVM’ye gelen Arıkan, bir anda sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Özellikle gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan başarılı oyuncu, provası olmasına rağmen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni yıl öncesinde yoğun bir tempoda çalışacağını söyleyen Arıkan, “bildiğiniz gibi yarışma programımız başlıyor, Jet Sosyete devam ediyor ve Alice derken anlayacağınız bir yere kımıldayamıyorum. Bu sene evde ailemle birlikte yeni yılı karşılayacağım” açıklamasında bulundu.

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