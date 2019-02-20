Enis Arıkan’dan kürk tepkisi: Senin etini büzerim!

Şimdilerde Alice müzikalinde Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola ile birlikte aynı sahneyi paylaşan oyuncu Enis Arıkan bir yandan da sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Sempatik tavırları ve esprili kişiliğiyle kısa sürede binlerce insanın beğenisini kazanan Arıkan, kürklü bir fotoğrafının üzerine yapılmış yorumları hesabından paylaştı ve gerçek kürk giymek yerine kendisini kesmeyi tercih edeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerinden bu konuda olan tepkisini de gösteren Enis Arıkan esprili tavırlarıyla şu açıklamalarda bulundu: