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Enis Arıkan’dan kürk tepkisi: Senin etini büzerim!
Enis Arıkan’dan kürk tepkisi: Senin etini büzerim!
Oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kürk açıklamasıyla dikkat çekti.
Magazin 20 Şubat 2019 - 12:55

Şimdilerde Alice müzikalinde Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola ile birlikte aynı sahneyi paylaşan oyuncu Enis Arıkan bir yandan da sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Sempatik tavırları ve esprili kişiliğiyle kısa sürede binlerce insanın beğenisini kazanan Arıkan, kürklü bir fotoğrafının üzerine yapılmış yorumları hesabından paylaştı ve gerçek kürk giymek yerine kendisini kesmeyi tercih edeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerinden bu konuda olan tepkisini de gösteren Enis Arıkan esprili tavırlarıyla şu açıklamalarda bulundu:

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Son güncelleme: 13:00 - 20.02.2019
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