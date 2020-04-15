Enis Arıkan’dan Shakira’ya uyarı: Dilini içeri sok!

Oyuncu Enis Arıkan, ev karantinası günlerini dolu dolu geçirmeye çalışıyor... kadrosunda bulunduğu Jet Sosyete dizisinin bir bölümünü evinden çekerek bir ilke imza atan oyuncu aynı zamanda sokaktaki hayvanlar için de mama bırakıyor. Arıkan bu koşturmaları arasında esprili paylaşımlar yapmaktan da geri durmuyor.

Pek çok ünlü gibi ev karantinası günlerinde sıkılmamak adına sosyal medyanın tüm nimetlerinden faydalanan Enis Arıkan, zaman zaman çektiği eğlenceli videolar ile de takipçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Televizyonunda Shakira konseri izlerken gördüğü bir dil çıkarma sahnesi sonrasında kısa bir video çeken Arıkan, şarkıcının bu hareketiyle ilgili olarak ‘Yok mu o dilini içeri sok diyecek bir arkadaşın?’ şeklinde bir soru yöneltti ve kendisinin böyle bir durum yapması halinde mutlaka uyarı alacağı şeklinde esprili bir paylaşımda bulundu.