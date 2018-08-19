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Enis Arıkan’dan ünlülere pinti göndermesi
Enis Arıkan’dan ünlülere pinti göndermesi
Sosyal medya hesabından yaptığı keyifli paylaşımlarla çok sayıda takipçisine ulaşan oyuncu Enis Arıkan attığı son hikayelerle yine güldürdü.
Magazin 19 Ağustos 2018 - 09:21

İşten kalan vaktinin büyük bir çoğunluğunu arkadaşlarına ayıran oyuncu Enis Arıkan, meslektaşı ve yakın dostu Ezgi Mola ile bir araya geldiğinde ortaya son derece keyifli paylaşımlar çıkıyor. Geride bıraktığımız gün Mola’yı evinde ağırlayan Enis Arıkan, eve gitmeden önce girdikleri bir mağazada Mola’yı indirimli kıyafetleri incelerken görüntüledi. Enis Arıkan arkadaşının kıyafetleri izlerken çektiği görüntüsünün üzerine; “Ünlüler çok pinti oluyor” notunu düştü.

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