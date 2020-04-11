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Enis ve Saba’dan canlı yayında itiraf
Enis ve Saba’dan canlı yayında itiraf
Ev karantinası günlerinde sosyal medya hesabı üzerinden ünlü isimlerle sohbetler gerçekleştiren Saba Tümer'in dün akşamki konuğu oyuncu Enis Arıkan oldu.
Magazin 11 Nisan 2020 - 13:21

Şimdilerde Jet Sosyete adlı dizide izlediğimiz Enis Arıkan konuk olarak katıldığı Saba Tümer’in canlı yayın programında ilginç bir itirafta bulundu. Arıkan’ın itirafının üzerine bir itiraf da Saba Tümer’den geldi.

“BENİ BİR GÜZEL ÖVDÜ”

Arıkan, Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına konuk oldu. İlginç bir itirafta bulundu. “20 yıl önce senin, Pakize Suda ile programına katılacaktım. Şebnem Bozoklu'yu arayıp ‘Programa telefonla konuklar bağlanıyor. Beni kimse aramaz, ne yapacağım' dedim. Şebnem, ‘İsmimi değiştirip hayranınmış gibi ararım, sen üzülme’ yanıtını verdi. Sonra dediğini yaptı, beni bir güzel övdü” dedi.

Saba Tümer de “Merak etme benim de kendime çiçek göndermişliğim var” karşılığını verdi.