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Enis’e sordular: ‘Ezgi ile takılmaktan sıkılmadın mı?’
Enis’e sordular: ‘Ezgi ile takılmaktan sıkılmadın mı?’
Oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen Ezgi Mola sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
Magazin 15 Ağustos 2018 - 08:01

Şimdilerde Jet Sosyete adlı dizinin kadrosunda izlediğimiz oyuncu Enis Arıkan neşeli kişiliği ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla geniş bir kitleye hitap ediyor. Gündelik hayatına dair paylaşımlara ağırlık veren ve oyuncu Ezgi Mola ile yakın dost olan Arıkan sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Takipçilerine samimi açıklamalarda bulunan Enis Arıkan, yakın dostu Ezgi Mola hakkında yöneltilen ‘Ezgi ile takılmaktan sıkılmadın mı artık?’ şeklindeki soruya; “Kısmetimde bu gız varmış” şeklinde bir yanıt verdi.

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Son güncelleme: 08:03 - 15.08.2018
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