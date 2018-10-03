Enrique Iglesias, Ukrayna’daki konserinde bir hayranını öpücüklere boğdu

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Efsane şarkıcı Julio Iglesias’ın oğlu Enrique Iglesias, geçtiğimiz gün Ukrayna’da bir konser verdi. Kiev’de en popüler şarkılarını seslendirirken, bir anda bir kadın sahneye fırladı ve yüzbinlerce izleyicinin önünde ünlü şarkıcının dudaklarına yapıştı.

Iglesias’ın bu duruma karşılık vermesi ise şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada bir anda viral olan video milyonlarca kez izlendi. Enrique 17 yıldır ünlü tenisçi Anna Kournikova ile birlikte ve çiftin ikiz bebekleri var.