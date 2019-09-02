Entrika filminin konusu ne? Entrika filmi oyuncuları kimler?

Başrollerinde Richard Gere, Laetitia Casta, Susan Sarandon ve Brit Marling’in yer aldığı film başarılı bir iş ve aile adamı olan Robert Miller’ın başına gelen olayları konu ediniyor. Peki Entrika filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

ENTRİKA FİLMİNİN OYUNCULARI

ENTRİKA FİLMİNİN KONUSU

New York'un önemli yatırımcılarından Robert Miller (Richard Gere), başarılı bir iş adamı ve aile reisi portresi çizmektedir. Aslında başı büyük belada olan Miller, yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkmadan borç batağındaki şirketini satmaya çalışmaktadır. Bir yandan içinde bulunduğu bu durumu, diğer yandan da güzeller güzeli Fransız sevgilisi Julie Cote (Laetitia Casta) ile yaşadığı gizli ilişkiyi sadık karısı Ellen (Susan Sarandon) ve kızından (Brit Marling) saklamaya çalışır. Beklenmedik bir olay, ailesi, imparatorluğu ve işlediği suç arasında sıkışıp kalmasına yol açacak ve Dedektif Michael Brye'ın (Tim Roth) dikkatini üzerine çekecektir.