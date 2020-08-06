Eray Yasin Işık kimdir? Eray Yasin Işık nereli, kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Eray Yasin Işık hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Eray Yasin Işık kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ERAY YASİN IŞIK KİMDİR?

Eray Yasin Işık, 1986 yılında Çankırı'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunudur. 1995 yılında henüz çocuk yaşlarında Çankırı Sanat Merkezi’nde tiyatroya başlayan Eray Yasin Işık, daha Sonra İstanbul’a yerleşip Sanat Işığı Tiyatro Topluluğu’nda çocuk oyunlarında sahneye çıktı.

Profesyonel tiyatro oyunculuğuna Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda adım atan Işık, birçok özel tiyatroda oyuncu ve yazar olarak görev aldı. Kurduğu Mum Işığı Tiyatrosu ile Geleneksel Karagöz Oyunları, kukla gösterileri yazdı, yazdı, oynadı ve yönetti. Hayali olarak Karagöz gölge oyununu sergiledi, çıraklar yetiştirdi. Seksenler ve Çocuklar Duymasın dizilerinin yazar ekibinde bulunan Eray Yasin Işık, kameralar karşısına ise ilk kez 2011 yılında yayınlanan Dedektif Memoli dizisiyle geçti. Eray Yasin Işık; Seksenler dizisinde canlandırdığı Sol Açık Nevzat karakteriyle tanınmaktadır. Dedektif Memoli, Arka Sokaklar, Keşke Hiç büyümeseydik, Yapışık Kardeşler gibi dizi ve sinema filmlerinde rol alan Eray Yasin Işık, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Eray Yasin Işık'ın rol aldığı diziler:

Seksenler (Nevzat, 2012-2019)

Keşke Hiç Büyümeseydik (Mahmut, 2018)

Arka Sokaklar (Veli, 2017)

Dedektif Memoli (Katil Kamil, 2011)

Eray Yasin Işık'ın rol aldığı filmler:

İnsanlık Tarihinin İlk Günü (Kısa Film 2014)

Yapışık Kardeşler (Mehmet, 2014)