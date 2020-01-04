Ercüment Doğan hayatını kaybetti
Çiçek Taksi, 7 Numara, Ekmek Teknesi gibi efsaneleşmiş dizilerde rol alan tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan, 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Süha Uygur verdi.
YALOVA’DA TOPRAĞA VERİLECEK
Süha Uygur yaptığı paylaşımda “Tiyatro sanatçısı 35 yıllık arkadaşım Ercüment Doğan’ı kaybettik… Cenazesi 5 Ocak Pazar günü öğlen vaktinde Yalova Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy içindeki camiden kalkacaktır… Tüm sevdiklerine ve sanatçı arkadaşlarımıza duyurulur… Hepimizin başı sağ olsun…” dedi.