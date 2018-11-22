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‘Erdal Bakkal’ paylaştı ortalık yıkıldı: Bakkal doğmadık biz de genç olduk
‘Erdal Bakkal’ paylaştı ortalık yıkıldı: Bakkal doğmadık biz de genç olduk
Leyla ile Mecnun dizisinin Erdal Bakkal'ı ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, "Tbt tbt diye tutturdunuz" dedi bombayı patlattı. Ünlü oyuncu Instagram hesabından "Alın size 1990’ların Londra’sından" notuyla yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı.
Magazin 22 Kasım 2018 - 22:09

Leyla ile Mecnun dizisindeki Erdal Bakkal karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncu “Tbt tbt diye tutturdunuz.. Alın size 1990'ların Londra'sından #tbt #metinyeğin ve #özgürcan arkadaşlarımızı Orta Amerika, Güney Amerika turuna uğurluyoruz. Sağ altta #hülyatürkmen hemen arkasında ayakta 20'li yaşlarda bendeniz. Bakkal doğmadık biz de genç olduk” notuyla gençliğinden bir fotoğraf paylaştı.

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