Erdal Beşikçioğlu, Çeşme’de tatil yapıyor
Bir Delinin Hatıra Defteri isimli tek kişilik gösterisi kapsamında turneye başlayacak olan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, ailesi ile birlikte turne öncesi moral depoladı.
Çeşme Momo Beach’te ailesiyle birlikte gün boyu denize girip güneşlenen Beşikçioğlu, sık sık kendisini serin sulara bıraktı.
Eşi Elvin Beşikçioğlu, çocukları Ömer ve Derin Beşikçioğlu ile birlkte deniz keyfi yapan usta oyuncu, çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Beşikçioğlu, bir saatten fazla suda kalıp tatilin tadını çıkardı.
Haber ve Fotoğraflar: Yunus Emre ÇINAR