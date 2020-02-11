Erdal Cindoruk kimdir? Erdal Cindoruk nereli ve kaç yaşında?

Erdal Cindoruk, 1965 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Yılanı Öldürseler isimli sinema filmi ile geçen Erdal Cindoruk hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Erdal Cindoruk nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Gaffur karakterini canlandıran Erdal Cindoruk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Erdal Cindoruk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ERDAL CİNDORUK KİMDİR?

Erdal Cindoruk, 10 Mayıs 1965 tarihinde Adana’da dünyaya gelmiştir. Adana Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Mezun olduktan sonra 25 yıl boyunca Adana Şehir Tiyatroları bünyesinde pek çok farklı rolü başarılı bir şekilde canlandıran Erdal Cindoruk; 1996 yılında Adana Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulurken tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni oldu. Cindoruk bugüne kadar 50’nin üzerinde tiyatro oyununda oyunda rol alırken, 18’ini de sahneye koydu. Belediyenin tiyatro salonunun yıkılmasından sonra ise İstanbul'a geldi.

Kamera karşısına ilk kez Yılanı Öldürseler isimli film ile geçen Erdal Cindoruk, mimar ve oyuncu Duygu Akşen Cindoruk ile evlidir ve bu evliliğinden Kumru adında bir kızı, Alican isminde bir oğlu vardır. Oyuncu Caner Cindoruk, Erdal Cindoruk'un yeğenidir.

Bugüne kadar Emret Bakanım, Zıkkımın Kökü, Tatlı Hayat, Emanet, Kasırga İnsanları, Sırlar Dünyası, Yuvadan Bir Kuş Uçtu, Kurtlar Vadisi, Aliye, Avrupa Yakası, Bütün Çocuklarım, Büyük Yalan Gizli Dünyalar, Cennet Mahallesi, Gümüş, Kandil, Yanık Koza, Şifre, Eksi 18, Yolcu, Doludizgin Yıllar, Abimm, Sakarya Fırat, Evvel Zaman Hikayesi, Can, Kadın İşi Banka Soygunu, Sürgün İnek, Kızıl Elma, O Hayat Benim, Kafes, Leblebi Tozu, Babaların Babası, Yalaza ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizi ve sinema filmlerinde rol alan Erdal Cindoruk, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Gaffur karakterine hayat vermektedir. Erdal Cindoruk, 1.72 metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.

Erdal Cindoruk'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Güvercin (Gaffur) (TV Dizisi)

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Fikret) (TV Dizisi)

2017 – Yalaza (Yaşar) (TV Dizisi)

2017 – Aile Arasında (Ruhi) (Sinema Filmi)

2014-2016 – O Hayat Benim (Salih) (TV Dizisi)

2016 – Babaların Babası (Cengiz) (Sinema Filmi)

2015 – Leblebi Tozu (Rıza) (Sinema Filmi)

2015 – Kafes (Sorgu Memuru) (Sinema Filmi)

2014 – Kızıl Elma (Hasan) (TV Dizisi)

2014 – Figüran (Şahmettin) (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (İlçe Milli Eğitim Müdürü) (Sinema Filmi)

2013 – Kadın İşi: Banka Soygunu (Müdür) (Sinema Filmi)

2012 – N’apcaz Şimdi? (Suphi) (Sinema Filmi)

2012 – Sakarya Fırat (Halil) (TV Dizisi)

2011 – Hop Dedik: Deli Dumrul (Cezmi) (Sinema Filmi)

2011 – Can (Mehmet Usta) (Sinema Filmi)

2010-2014 – Şefkat Tepe (Fuat) (TV Dizisi)

2009 – Abimm (Melek’in Babası) (Sinema Filmi)

2008 – Doludizgin Yıllar (Cemal) (TV Dizisi)

2007 – Genco (Necati) (TV Dizisi)

2007 – Yolcu (Aziz) (TV Dizisi)

2006 – Pars: Kiraz Operasyonu (Ziya) (Sinema Filmi)

2006 – Eksi 18 (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (Emlakçı) (TV Dizisi)

2005 – Şifre (Kamil) (TV Dizisi)

2005 – Yanık Koza (Cemal) (TV Dizisi)

2005 – Kandil (Necati) (TV Filmi)

2005 – Gümüş (Kenan) (TV Dizisi)

2005 – Affet Beni (Çete Lideri) (TV Dizisi)

2005 – Acı Hayat (Emlakçı) (TV Dizisi)

2004 – Sayın Bakanım (TV Dizisi)

2004 – Kasırga İnsanları (TV Dizisi)

2004 – Haziran Gecesi (Sezai) (TV Dizisi)

2004 – Gizli Dünyalar (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (Kadırgalı Hakkı) (TV Dizisi)

2004 – Büyük Yalan (Erhan) (TV Dizisi)

2004 – Bütün Çocuklarım (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2004 – Aliye (TV Dizisi)

2003 – Yuvadan Bir Kuş Uçtu (Recep) (TV Dizisi)

2003 – Kurtlar Vadisi (Üstün) (TV Dizisi)

2002 – Emanet (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Kayhan) (TV Dizisi)

1992 – Zıkkımın Kökü (Sinema Filmi)

1981 – Yılanı Öldürseler (Sinema Filmi)