Erdal Özyağcılar 1981 yılına götürdü

Oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve takipçileriyle son derece keyifli paylaşımlara imza atıyor.

Milyonların gönlünde Bizimkiler dizisi ile taht kuran ve sonrasında yer aldığı başarılı projeler ile adını Türk sinemasına ve dizi sektörüne altın harflerle yazdırmayı başaran Erdal Özyağcılar, TBT gününe özel yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Elinde son derece büyük ve özel bir arşivi bulunan Özyağcılar o özel karelerden birini görücüye çıkardı ve takipçilerini 1981 yılına götürdü. Nişantaşı’nda bir spor salonunda çekilmiş kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Özyağcılar bu özel kareye dair şu satırları paylaştı:

*Karın ve bacak kaslarını çalıştıralım biraz…Haldun Dormen bu aralar form tutabilmek için haftanın üç günü Nişantaşı'ndaki spor salonunun yolunu tutuyor.

*Kendisine zaman zaman “GECEYE SELAM” müzikalinde oynayan arkadaşlarıda eşlik ediyor. İşte böyle spor salonuna geldikleri gün bisiklet çalışmasında izliyorsunuz onları amaçları karın ve bacak kaslarını geliştirmek.

*Bisiklet üzerinde pedal çeviren sanatçılar… (soldan sağa Mustafa Alabora, Erdal Özyağcılar, Kaya Sensev, Haldun Dormen, Gafur Uzuner) 1981 efendim.