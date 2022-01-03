Erdal Özyağcılar coronaya yakalandı

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

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Erdal Özyağcılar, corona virüsüne yakalandı. Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen 74 yaşındaki usta oyuncu, haberi Instagram hesabından yayınladığı video ile duyurdu:

“Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim… “

Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen ‘Hoş Geldin Boyacı’ isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu.

“10 GÜN SONRA GÖRÜŞÜRÜZ”

Seyircilere seslenen Özyağcılar, “Biletleri iptal etmeyin 10 gün sonra görüşürüz” dedi.

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