Erdal Özyağcılar’dan karidesli paçanga böreği yapımı

Türk sinemasının ve tiyatrosunun önemli isimlerinden Erdal Özyağcılar, özellikle karantina döneminde aktif olarak kullanmaya başladığı sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Özyağcılar son olarak takipçilerine karidesli paçanga böreği tarifi verdi.

Bizimkiler dizisindeki oyunculuğuyla gönülleri fetheden ve yer aldığı her proje ile oyunculuğunda daha üst sıralara çıkan Erdal Özyağcılar şimdilerde sevenleriyle olan iletişimini sosyal medya üzerinden devam ettiriyor.

Karantina döneminde yoğun olarak kullanmaya başladığı sosyal medyayı normalleşme sürecinde de boş bırakmayan Özyağcılar, birbirinden farklı paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Usta oyuncu Instagram hesabından paylaştığı son videolarda karidesli paçanga böreği sardı ve o anların videosunu da takipçilerinin beğenisine sundu.