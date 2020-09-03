Erdal Özyağcılar’dan karidesli paçanga böreği yapımı
Bizimkiler dizisindeki oyunculuğuyla gönülleri fetheden ve yer aldığı her proje ile oyunculuğunda daha üst sıralara çıkan Erdal Özyağcılar şimdilerde sevenleriyle olan iletişimini sosyal medya üzerinden devam ettiriyor.
Karantina döneminde yoğun olarak kullanmaya başladığı sosyal medyayı normalleşme sürecinde de boş bırakmayan Özyağcılar, birbirinden farklı paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.
Usta oyuncu Instagram hesabından paylaştığı son videolarda karidesli paçanga böreği sardı ve o anların videosunu da takipçilerinin beğenisine sundu.