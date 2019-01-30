Erdem Akakçe kimdir? Erdem Akakçe nereli ve kaç yaşında?

Erdem Akakçe, 13 Aralık 1975 doğumludur. Televizyon dünyasına ilk kez Biz Size Aşık Olduk isimli dizi ile adım atan Erdem Akakçe hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Erdem Akakçe nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT televizyonunda yayınlanan Vuslat dizisinde, Meczup Abdullah karakterini canlandıran Erdem Akakçe hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Erdem Akakçe kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ERDEM AKAKÇE KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdem Akakçe, 13 Aralık 1975 yılında Konya’da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezundur. Profesyonel olarak 1998 yılında ilk defa Dostlar Tiyatrosu'nda Yalınayak Sokrates adlı oyunla Köle Satiros/Anitos karakterini oynayarak başladı. 1998 yılından 2005 yılına kadar Dostlar Tiyatrosu'nda görev yaptı. 2002 yılında Biz Size Aşık Olduk isimli dizi ile birlikte televizyon dünyasına adım atan Erdem Akakçe, Çıplak Gerçek, Elde Var Hayat, Kış Masalı, Bir İstanbul Masalı, Ve Perde, Tehlikeli Karım, Şampiyon gibi pek çok film ve dizide yer almıştır.

Şimdilerde TRT 1 televizyonunda yayınlanan Vuslat dizisinde Meczup Abdullah karakterine hayat veren Erdem Akakçe, 1.74 metre boyunda, 83 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2010 – 15. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Karanlıktakiler

2004 – 8.Afife Jale Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu – Fay Hattı – Dostlar Tiyatrosu

2004 – Ankara Sanat Kurumu – En İyi Erkek Oyuncu ödülü – Yaşasın Savaş – Dostlar Tiyatrosu

2002 – Avni Dilligil Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü – Yarışma – Dostlar Tiyatrosu

Erdem Akakçe’nin rol aldığı tiyatro oyunları:

2018 – Meçhulpaşa – Tiyatroadam

2017 – İntiharın Genel Provası – Tiyatroadam

2016 – Kafa Ayarı (Tek kişilik gösteri) – Entrop Sahne

2015 – Haldun Taner Kabare – Dün Bugün – Tiyatro

2000 2013 – 2014 – III.Richard – Tiyatro Cef

2007 – Kuyruk – Kent Oyuncuları

2007 – Dokuz Ay Son Gün – Tiyatro Dünyası

2007 – Kuzey Işığı – Tiyatro Rast

2006 – Kocasını Pişiren Kadın – Aysa Prodüksyon Tiyatrosu

2006 – Oyun Sonu – Dostlar Tiyatrosu

2005 – Arıza – Garajİstanbul

2005 – Aymazoğlu Ve Kundakçılar – Dostlar Tiyatrosu

2005 – Buluşma – Dostlar Tiyatrosu

2003 – 2004 – Fay Hattı – Dostlar Tiyatrosu

2003 – Yaşasın Savaş – Dostlar Tiyatrosu

2001 – Yarışma – Dostlar Tiyatrosu

2000 – Oyuncu – Dostlar Tiyatrosu

1999 – Son Mahkum – Ankara Ekin Tiyatrosu

1998 – Yalınayak Sokrates – Dostlar Tiyatrosu

Erdem Akakçe’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Meczup Abdullah) (TV Dizisi)

2018 – Bizim İçin Şampiyon (Mümin Çılgın)(Sinema Filmi)

2018 – Tehlikeli Karım (Yaman) (TV Dizisi) (Sinema Filmi)

2018 – Küçük Bir Rica (Andrew Rannels Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2018 – Soldado (Shea Whigham Seslendirmesi)

2017 – Çoban Yıldızı (Erdal) (TV Dizisi)

2017 – Ferdinand (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)

2016 – Ve Perde! (Sinema Filmi)

2016 – Babam ve Ailesi (Fazıl) (TV Dizisi)

2016 – Ağustos Böcekleri ve Karıncalar (Metin) (Sinema Filmi)

2015 – Ya Nasip Ya Kısmet (Yiğit) (TV Filmi)

2013 – 2014 – Beni Böyle Sev (Haluk Aslan) (TV Dizisi)

2012 – Çıplak Gerçek (Erkin) (TV Dizisi)

2012 – G.D.O. Karakedi (Cengiz) (Sinema Filmi)

2012 – Böyle Bitmesin (konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2011 – Ya Sonra (Ozan) (Sinema Filmi)

2011 – Sen Bana Yazmışlar (Nhat) (TV Dzs)

2011 – Nar (Apt. Görevlisi Mustafa) (Sinema Filmi)

2011 – Hiç Rıza (Sinema Filmi)

2011 – Elde Var Hayat Sınav (Hall) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Elde Var Hayat (Hall) (TV Dizisi)

2010 – Ateşe Yürümek (Selo) (TV Dizisi)

2009 – Türkler Çıldırmış Olmalı- Afrka (Laz Mahmut) (Sinema Filmi)

2009 – Kış Masalı (Osman) (TV Dizisi)

2009 – Karanlıktakiler (Egemen) (Sinema Filmi)

2008 – Gölgesizler (Postacı) (Sinema Filmi)

2008 – Aşk Yakar (Teoman) (TV Dizisi)

2007 – Zincirbozan (Hakan) (Sinema Filmi)

2007 – Kısmetim Otel (Ufuk Kısmetim) (TV Dizisi)

2007 – Ara (Ender) (Sinema Filmi)

2006 – 29-30 (Yener) (TV Dizisi)

2005 – Kırık Kalpler Durağı (Çağlar) (TV Dizisi)

2004 – Korkuyorum Anne (Hademe) (Sinema Filmi)

2004 – Beş Kollu Avize (TV Filmi)

2004 – Anlat İstanbul (Recai) (Sinema Filmi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (Dayı Ayhan) (TV Dizisi)

2002 – Kolay Para (İsmail) (Sinema Filmi)

2002 – Biz Size Aşık Olduk (Harun) (TV Dizisi)

1987 – Günaydın Vietnam (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)