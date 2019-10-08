Erdem Yener çeviriyi paylaştı: ABD büyük bir yalandır

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ülke yönetimini uzunca bir süredir twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sürdürüyor. Gündeme dair çok önemli konularda tweet atarak politik krizlere neden olan Trump son olarak Türkiye ve Suriye sınırında yaşanan gelişmelerle ilgili bir dizi tweet attı.

ERDEM YENER ÇEVİRİSİNİ YAPINCA…

Attığı çok sayıda tweet içerisinde Türkiye’yi ekonomik olarak tehdit eden satırlar da bulunan Donald Trump’un paylaşımlarını merak eden oyuncu Erdem Yener, twitter üzerinde bulunan çevirici vasıtasıyla Trump’un tweetlerinden birini tercüme etti. Çevrilen metinde ‘The USA is Great’ şeklindeki ifadenin ‘ABD büyük bir yalandır’ şeklinde çevrildiğini gören Yener bu şaşırtıcı olayı; “Peki ‘tweet’i çevir’e bastığımda son cümlenin tercümesi” sözleriyle paylaştı.

ÇEVİRİYİ GOOGLE ÜZERİNDEN YAPINCA SONUÇ FARKLI ÇIKIYOR

Her ne kadar tweet’i çevir bölümü Google üzerinden tercümeyi yapıyor olsa da söz konusu cümleyi Google Translate ile çevirdiğimizde sonuç cümlenin gerçek tercümesi şeklinde görünüyor.