Erdem Yener: Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu

Geride bıraktığımız gün gerçekleşen belediye seçimleri sonrasında İstanbul, Ekrem İmamoğlu ismini yeniden başkanlık koltuğuna oturttu. Pek çok ünlü isim seçim sonrasında duygularını ifade eden satırlar kullanırken kimileri de oyuncu Erdem Yener gibi bir uyarı ve mesaj içeren paylaşımlarda bulunmayı tercih etti. Yener instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı satırlarda siyasi partilere göndermede bulunurken İmamoğlu’nun icraatlarını da yakından takip edeceklerini söyledi. İşte o paylaşım…