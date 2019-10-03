Erdem Yılmaz kimdir? Erdem Yılmaz hangi dizide oynuyor?
14 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da doğan Erdem Yılmaz 2014 yılında %100 burslu olarak kazandığı Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.3 M.O.T.A ve No Act özel oyunculuk okullarında oyunculuk eğitimi almıştır. Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.
Erdem Yılmaz profesyonel tiyatro kariyerine 2013 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosunda Mustafa Avkıran'ın yönettiği “Ay Ecesi” ile başladı. 2014 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosunda Şakir Gürzumar'ın yönettiği “Çöl Fırtınaları” ve 2016 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosunda Malcolm Keith Kay'ın yönettiği “Coriolanus” oyunlarında sahneye çıktı.
Erdem Yılmaz “Aşkın Bedeli”,”Alın Yazım”, “Seni Kimler Aldı” tv dizilerinde rol almıştır.