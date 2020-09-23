Erdil Yaşaroğlu kimdir, kaç yaşında?

Erdil Yaşaroğlu, karikatürleriyle adından sıkça söz ettiriyor. 1971 doğumlu Yaşaroğlu, Türkiye'nin en iyi karikatüristleri arasında yer alıyor. 9 yaşındayken karikatür çizmeye başlayan Erdil Yaşaroğlu 90'lı yıllarda ise profesyonel hayata geçiş yaptı. İşte Erdil Yaşaroğlu'nun hayatıyla ilgili detaylar...

ERDİL YAŞAROĞLU KİMDİR?

Türk Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, 2 Kasım 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ailesi aslen Rize’nin Ardeşen ilçesindendir.

Henüz 9 yaşındayken karikatür çizmeye başlayan Erdil Yaşaroğlu’nun ilk profesyonel karikatürleri 1989 yılında Güneş gazetesinde yayımlandı. Yaşaroğlu, aynı yıl Limon dergisine girdi ve dergi Leman adını aldıktan sonra da 2002 yılına kadar orada çizmeyi sürdürdü.

1990 yılında Plastip Show adlı programla televizyon dünyasına da adım atan çizer, Laf Lafı Açıyor, Televizyon Çocuğu, Beyaz Show gibi 50'ye yakın televizyon programında görev aldı. Yaşaroğlu'nun, 1999'da kurduğu komikaze.net adında bir web sitesi bulunmaktadır. 2002 yılında arkadaşlarıyla Penguen Mizah Dergisi’ni kurdu.

2012 yılında Dünya’nın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

2017 yılında Penguen dergisi kapanınca Dergilik uygulamasında Komikaze dergisi olarak karikatürlerini aylık yayınlamaya başladı.

Erdil Yaşaroğlu, 2010 yılında oyuncu ve sunucu Begüm Kütük ile evlenmiştir.