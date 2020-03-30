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Erdil Yaşaroğlu’ndan sağlık çalışanlarına anlamlı destek
Erdil Yaşaroğlu’ndan sağlık çalışanlarına anlamlı destek
Karikatürist Erdil Yaşaroğlu da milyonlarca isim gibi ev karantinasına devam ederken bir yandan da evinde yaptığı çalışmalar ile corona virüsü ile mücadeleye destek oluyor.
Magazin 30 Mart 2020 - 07:36

Evinde sahip olduğu üç boyutlu yazıcı ile sağlık çalışanları için siperlik üreten Yaşaroğlu, insanların evinden de bu mücadeleye fayda sağlayabileceğini göstermiş oldu.

Başarılı isim ürettiği siperlikleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve şu notu düştü:

“Bizim için ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarımız için evde siperlik üretmeye devam ediyoruz. Senin de 3 boyutlu yazıcın varsa veya bunlara ihtiyacı olan sağlık çalışanıysan: 3boyutludestek.org”

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