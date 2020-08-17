Erdinç Acar, eski eşi Hande Demir’i sosyal medyadan sildi

Geçen ay üç çocuğunun annesi Hande Demir'den boşanan Erdinç Acar, eski eşinin adı bir aşk dedikodusu ile anılınca onu sosyal medya hesaplarından sildi.

Hande Demir, 3 çocuğunun babası Erdinç Acar’dan 10 Temmuz’da ikinci kez boşanmıştı. Geçen hafta da adı İzmirli inşaatçı Cevdet Taşçeken ile aşk dedikodusuna karışmıştı.

Demir, hakkında ortaya atılan aşk iddialarıyla ilgili olarak; “Şu an için asla bir ilişki söz konusu değil. 3 kere görüştük, birbirimizi tanıma aşamasındayız, arkadaşız. İlerde aşk yaşarsak ben bunu açıksa söylerim” diye konuşmuş olsa da bu eski eşinin onu silmesini engellemedi.

Erdinç Acar bu gelişme üzerine Instagram hesabında eski eşi ile olan tüm fotoğrafları sildi, Hande Demir’i de takipten çıkardı.