Erhan Alpay kimdir? Erhan Alpay nereli ve kaç yaşında?

Erhan Alpay, 1985 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Devrimden Sonra isimli sinema filmi ile geçen Erhan Alpay hakkında merak edilenler haberimizde... Erhan Alpay nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterini canlandıran Erhan Alpay hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Erhan Alpay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ERHAN ALPAY KİMDİR?

Erhan Alpay, 24 Nisan 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Ana Sanat Dalı Bölümü mezunudur. Ayrıca Şahika Tekand Stüdyosu Oyunculuk eğitimi almıştır.Aşktan Kaçılmaz, Güzel ve Çirkin, Analar ve Anneler, Şeref Meselesi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi bir çok yapımda rol alan Erhan Alpay, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterine hayat vermektedir. Erhan Alpay, 1.83 metre boyunda, 78 kilo ve Boğa burcudur.

Erhan Alpay’ın rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Sefirin Kızı (Akın) (TV Dizisi)

2018 – Ev Kira Semt Bizim (Sinema Filmi)

2017 – Kara Sevda (TV Dizisi)

2016 – Emanet (Kaan) (Sinema Filmi)

2015-2016 – Kara Sevda (Hakan) (TV Dizisi)

2015 – Analar ve Anneler (İbrahim) (TV Dizisi)

2014 – Şeref Meselesi (TV Dizisi)

2014 – Aşktan Kaçılmaz (TV Dizisi)

2013 – Güzel Çirkin (TV Dizisi)

2012-2013 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ivan) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)