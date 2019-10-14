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Erhan Çelik ile Özlem Gültekin evlendi
Erhan Çelik ile Özlem Gültekin evlendi
Haberci Erhan Çelik, hayatını Doktor Özlem Gültekin ile birleştirdi. Erhan Çelik, evlilik haberini instagram hesabından duyurdu.
Magazin 14 Ekim 2019 - 07:21

Erhan Çelik’e kısa sürede tebrik mesajları yağdı. Çelik fotoğraflara, “Evet, bin kere evet, yüz bin kere evet.” notunu ekledi. Mesleğinde başarılı bir hekim olarak televizyon dünyasında da tanınan Doktor Özlem Gültekin de evlilik haberini çiçeği burnunda eşi ile aynı sözlerle kendisine ait Instagram hesabından duyurdu.

AŞİRET AİLESİNİN KIZI

İzmir’de sade bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahında aileleri hazır bulundu.

Mardin’in tanınan aşiretlerinden Gültekin ailesinin kızı olan gelin, mesleğini İzmir ve İstanbul’da icra ediyor.

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