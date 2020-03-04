Erhan Çelik’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Gülben Ergen beraat etti

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında eski eşi Erhan Çelik’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Duruşma çıkışında açıklama yapan Ergen, “Kadının bir kadının yanında olmasıyla ilgili yorum yazmıştım. Onun karşılığında elbette ki yine adalet yerini buldu” dedi.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan sanık Gülben Ergen, “Ben namus cinayeti işleyenlere dedim. Bundan başkaca pay çıkarılamaz. Yani cinayet işleyenler bunu üstlenir. Emine Bulut cinayeti, kızının önünde işlenen bir kadın cinayeti olduğu ve ben de 3 çocuk annesi olduğum için topluma karşı hassasiyetimi gösterir tweet attım. Benim, müştekiye toplum hafızasında hedef alarak onun üzerinden kötü yorum yapılması amaçlı söylediğim söz yoktur. Bir cinayet olayıyla ilgili yorum yaptım” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Gülben Ergen'in paylaşımının Erhan Çelik'i küçük düşürmeye yönelik bir suç kastı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek beraatine karar verdi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Gülben Ergen, “Kadın cinayeti ile ilgili yaptığım yorumla ilgili geldim. Elbette ki arkadaşlar ne bekliyordunuz ki başka. Kadının bir kadının yanında olmasıyla ilgili bir yorum yazmıştım. Onun karşılığında elbette ki yine adalet yerini buldu. Her zaman da buldu” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sunucu Erhan Çelik ile 2017 yılında boşanan şarkıcı Gülben Ergen Ağustos 2019'da kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un cinayetine ilişkin sosyal medya hesabında, “Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, ‘Ne var canım arabasını çizmişse' derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur” ifadesini kullanmış, bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etmiş ve dava açılmıştı.