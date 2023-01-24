Erhan Güleryüz o davayı kaybetti

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, 'Ölünce Sevemezsem Seni' adlı şarkının kendisine ait olduğunu belirterek Erol Köse'ye açtığı davayı kaybetti.

Hayati ARIGAN

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Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ile Cemil Özeren’in oğlu Ali Ozan Özeren, ‘Ölünce Sevemezsem Seni’ adlı şarkının söz yazarının kendileri olduğunu ancak MESAM kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak Erol Köse’nin adının geçtiğini iddia ederek mahkemeye başvurarak telif gelirlerini istemişti.

İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Erol Köse ve taraf avukatları katıldı. Erhan Güleryüz’ün avukatı dosyaya sundukları kayıtlarla müvekkilinin hak sahipliğinin ispat edildiğini iddia ederek “Davalı tarafından sunulan belgeleri kabul etmiyoruz. Davamızın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Erol Köse’nin avukatı İsmail Filiz ise “MSG meslek birliği eser bildirim formunda eser sahibi olarak Erol Köse ve Cemil Özveren gözükmektedir. Bu nedenle davanın reddini talep ediyoruz” diye konuştu.

Erol Köse de mahkeme tarafından konulan tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, Erhan Güleryüz’ün açtığı davanın reddine karar verdi. Ayrıca şarkıya konulan tedbir kararını kaldırdı.

EROL KÖSE: HAK YERİNİ BULDU

Duruşma çıkışı açıklamada bulunan Erol Köse, “Yıllardır süren davayı kazandık. Hak yerini buldu. Savcılığa da şikayet etmişlerdi onu da kazandık. Adalete güvendik. Erhan Güleryüz zaten haksız olduğu için gelemedi. Şarkı bizimdir, ‘Ölünce Sevemezsem Seni’ Erol Köse’nindir diye ispatlandı” açıklamasında bulundu.

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