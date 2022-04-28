Erhan Yazıcıoğlu: Ne kadınlar ne de kumar, hastalıklar yedi paramı

Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, samimi açıklamalar yaptı. Yazıcıoğlu, "Ne kadınlar ne de kumar, hastalıklar yedi paramı" dedi.

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‘Dur Bi Dinle’ programında samimi açıklamalarda bulunan Erhan Yazıcıoğlu, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

“KIZIMIN KAKASINI YEDİM”

Müge Yazıcıoğlu ile evli olan Erhan Yazıcıoğlu, kızları Begüm ve Burçak’ın üzerine titrediğini söyleyerek bir anısını anlattı:

“Annesi lavaboda kıçını yıkıyor Begüm’ün, ‘Senin ben kakanı yerim’ dedim. Annesi, ‘Aman bu ne sevgi, gel ye de göreyim’ dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım yedim hocam! Onlar benim için tutkuların en büyüğü. Anneler Günü’nde benim çevrem, benim Anneler Günü’mü kutlar!”

“BABAM BÖYLE BİR HAYATIN İÇİNE ETTİ!”

Usta oyuncu, babasının çok zengin olduğunu ama kumar tutkusu yüzünden her şeyini kaybettiğini söyledi:

“Rami’deki Panter Lastik Fabrikası, babam Muhsin Yazıcıoğlu’nundu. Gitti o fabrika. Biz üzüm seviyoruz diye bağ satın alan bir adamdı babam. Gül ağacı kaplı Cadillac ile berbere giderdik. Böyle bir hayatın içine etti babam ne yazık ki! Çok üzdü ve 48 yaşında annemi beyin tümöründen gömmek zorunda kaldık. Hatun tutkusu da vardı, 4 ayrı ev, 4 ayrı kadın. Babamın yaptığı hataları asla yapmadım, paramı çok iyi değerlendirdim.”

“1 MİLYON DOLAR HARCADIM, 9 EV SATTIM”

1995 yılında tiroit kanserine yakalanan ve doktor hatası nedeniyle ses tellerinden birini kaybeden Yazıcıoğlu, bu konuyla ilgili de şöyle konuştu:

“Tabii ki kırgınım. Hayatımı engelledi. O yıl bir kanal ile büyük bir anlaşma yapma aşamasındaydım. 8 ay konuşamadım. Dünyanın her yerine götürdü beni Müge’m. Hepsi ‘Sesiniz gitti, oyunculuk yapamazsınız’ dedi. Ama ben ‘Yapacağım’ dedim ve yarım bıraktığım oyuna devam ettim. Tabii ki tam gelmedi ama ‘o ses gelecek’ diye balkonda bağırdım. 14 yıl sürdü kanser tedavim, hiç pes etmedim. 1 milyon dolar harcadım, 9 evimi sattım. Ne kadınlar ne de kumar, paramı hastalıklar yedi.”

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