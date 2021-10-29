Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan’a 30 milyon veriyorsun, bana da 20 bin lira ver!

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Düşük ücretlerden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını belirten Yazıcıoğlu, bu duruma isyan etti.

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70 yaşındaki Erhan Yazıcıoğlu canlı yayında şunları söyledi:

* İstediğim paranın yarısı teklif ediliyor bu da beni kırıyor. Tarkan’a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver.

* Türkiye şartlarında birçok insana itici gelebilir. Ben bunu 53 yıldan sonra kazanmaya başladım. Bunu çok görmeyin.

* Asgari ücretle geçinen milyonlar var, saygı duyuyorum ama sektörde de bir fiyat politikası var.

* Daha küçük paraları kabul eden, etmek zorunda olan arkadaşlarım varken o parayı vermeyecekler bana.

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