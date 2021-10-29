HAYAT
Hayat Haberleri - Magazin

Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan’a 30 milyon veriyorsun, bana da 20 bin lira ver!

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Düşük ücretlerden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını belirten Yazıcıoğlu, bu duruma isyan etti.

Yayınlanma: 15:28 - 29 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan’a 30 milyon veriyorsun, bana da 20 bin lira ver!

70 yaşındaki Erhan Yazıcıoğlu canlı yayında şunları söyledi:

* İstediğim paranın yarısı teklif ediliyor bu da beni kırıyor. Tarkan’a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver.

* Türkiye şartlarında birçok insana itici gelebilir. Ben bunu 53 yıldan sonra kazanmaya başladım. Bunu çok görmeyin.

* Asgari ücretle geçinen milyonlar var, saygı duyuyorum ama sektörde de bir fiyat politikası var.

* Daha küçük paraları kabul eden, etmek zorunda olan arkadaşlarım varken o parayı vermeyecekler bana.

Tarkan sosyal medyadan duyurdu: Yeni şarkının kayıtları başladı İlginizi Çekebilir Tarkan sosyal medyadan duyurdu: Yeni şarkının kayıtları başladı Tarkan, Trendyol ile anlaştı İlginizi Çekebilir Tarkan, Trendyol ile anlaştı
canlı oyuncu sosyal medya Tarkan Trendyol Türkiye