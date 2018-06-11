Eric Gerets, eski eşi tarafından canıyla tehdit ediliyor

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve sarı-kırmızılı takımı şampiyon yapan 64 yaşındaki Belçikalı teknik direktör Eric Gerets, şu sıralar sıkıntılı günler yaşıyor. Gerets'in eski eşinden ölüm tehditleri aldığı iddia edildi.

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Kısa bir süre içinde Virginie Neuray ile yeni bri evlilik yapmaya hazırlanan Gerets, eski eşi Gilbert Bodart’tan aldığı ölüm tehditleri nedeniyle savcılığa şikayette bulunurken, konuyla ilgili kısa da bir açıklama yapmakla yetindi. Gerets aldığı tehditleri anlatırken, ”Bir gün otomobilimde bana saldırdı. Polisin gelmesiyle hemen kaçtı. O sırada elini alnıma dayadı ve ‘Yakında yeniden görüşeceğiz ve sizi öldüreceğim’ dedi. Benim de şikayet etmekten başka bir çarem kalmadı artık” dedi