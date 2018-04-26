Erim’in single tanıtımına katılan Ayşen Gruda’dan kavuk açıklaması

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Arnavutköy Vira Vira Balık'ta gerçekleşen yemek sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Erim “Bu hafta yeni single çıktı çok sağolsunlar Ayşen Ablam ve değerli dostlarım bana destek olmak için güzel bir sürpriz yapmışlar” dedi.

57. sanat yılını kutlayan Ayşen Gruda gece ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti “Erim'i torunum gibi severim ne güzel başarılı bir işe imza atmış, çok mutlu oldum umarım yolu herzaman açık olur” dedi. 57. Sanat yılına girerken çok ödüller aldığını belirten Gruda bu ödüller arasında en çok kendisini etkileyen ödülün ‘İsmail Dümbüllü’ ödülü olduğunu söyledi ve “İnşallah şimdi sırada kavuk var onu da alırsam olay bitmiştir” dedi.

“ONU BEN KEŞFETTİM”

Balıkesir'in Akçay ilçesinde yaptırdığı gözaltı dövmesi ile dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı Betül Demir “Biliyorsunuz Erim'i ben keşfettim. Çok güzel bir single hazırladı. Onun güzel gözü bir yana kalbi çok güzel bir arkadaşımız inşallah çok güzel günler onu bekliyor” dedi.