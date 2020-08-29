Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizilerden Kuruluş Osman, kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman dizisinde rol alacak. Peki, Erkan Avcı kimdir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

En son TRT'de yayınlanan Şampiyon dizisinde rol alan Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil edildi. Erkan Avcı'nın hangi rolle dizide yer alacağı ise açıklanmadı. İşte oyuncu Erkan Avcı'nın kariyeri…

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. Aslen Diyarbakır'lıdır. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitiren başarılı oyuncu, Zenne filmindeki performansıyla 2011 yılında 48’inci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Son olarak Cesur ve Güzel ile Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol alan Avcı, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur’da Karakuzular’ın liderlerinden Çeto’yu canlandırıyor. Erkan Avcı, 1.74 metre boyunda, 75 kilo ve Oğlak burcudur.

Erkan Avcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (TV dizisi)

2018 – Çukur (Çeto) (TV Dizisi)

2017-2018 – Payitaht Abdülhamid (Fehim Paşa) (TV Dizisi)

2016 – Daha (Sinema Filmi)

2012 – Uzun Hikaye (Selami) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Karadayı (Necdet) (TV Dizisi)

2011 – Zenne (Ahmet) (Sinema Filmi)

2011 – Gişe Memuru (Afar Şoför) (Sinema Filmi)

2011 – Can (Ali) (Sinema Filmi)

2010 – Vakit (Çoban) (Kısa Film)

2009 – 2012 – Sakarya Fırat (Ethem Tekintaş) (TV Dizisi)

2009 – Mukadderat (Bilen Adam, None, 2009)

2009 – Acemi Müezzin (Cemal) (TV Dizisi)

2007 – 2008 – Kurtlar Vadisi Pusu (Gürhan) (TV Dizisi)



KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı yapımcı şirket veya kanal tarafından açıklanmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?