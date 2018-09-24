Erkan Can, Amanda Cerny kuyruğunda…

Oyuncu Erkan Can, bir giyim firmasının reklam yüzü olarak Türkiye'ye gelen model ve sosyal medya fenomeni Amanda Cerny'nin imza kuyruğunda görüntülendi.

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Amerikalı ünlü oyuncu, model ve sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, önceki gün Türk hayranlarıyla bir araya geldi. Öğle saatlerinde başlayan etkinliğe sabahın erken saatlerinde gelerek uzun kuyruklar oluşturan hayranları, Amanda Cerny ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

5 bini aşkın kişi alışveriş merkezi koridorlarında uzun kuyruklar oluştururken Cerny, her hayranıyla yakından ilgilenerek, sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Üç saat boyunca hayranlarına imza dağıtan güzel oyuncunun bir ara kıyafet değiştirerek imza dağıtmaya devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ERKAN CAN KUYRUKTA…

Amanda Cerny’den imza almak için kuyruğa giren usta oyuncu Erkan Can ise dikkatlerden kaçmadı.

Kızı Deniz Can ile birlikte imza kuyruğuna girerek uzun süre bekleyen Erkan Can, “Ben değil ama kızım büyük hayranı. Onun için buradayım” dedi.



