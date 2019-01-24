Erkan Can kimdir? Abisi Ömer Can kimdir?

Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can evinde ölü bulundu. Ömer Can'ın ölüm nedeni ise henüz belli olmadı. Ünlü oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Öemer Can'ın ölümü ile ilgili polis soruşturma başlattı? Peki Erkan Can kimdir, ağabeyi kaç yaşındaydı?

Bursa’da yalnız yaşayan Ömer Can’dan haber alamayan komşuları, bahçe kapısının açık olduğunu görüp içeri girdi. Erkan Can’ın abisi Ömer Can’ın hareketsiz yattığını gören komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen yetkililer Ömer Can’ın cansız bedenini ölüm ne denini belilremek içim Adli Tıp Morguna götürdüler. İşte Erkan Can ve ağabeyi hakkında merak edilenler…

ÖMER CAN KİMDİR?

Sevilen oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşıyordu. 3 çocuk babası olan Ömer Can 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ERKAN CAN KİMDİR?

Erkan Can, 1 Kasım 1958'de Bursa'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başladı 1990 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.

1992 yılında sevilen televizyon dizisi “Mahallenin Muhtarları“nda Temel karakteri ile televizyon dünyasına girdi. 1993 yılında “Yalancı” adlı TRT'nin televizyon dizisinde rol aldı. 1998 yılında “Gemide” adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluştu. Aynı yıl 35. Antalya Film Şenliği‘nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü aldı. Aynı film ile 1999 yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı.

İlk evliliğini 1994'te oyuncu Süeda Çil ile yaptı ve 1998'de boşandı. 2001'de ise Azita Azer ile evlendi. Erkan Can'ın bu evliliğinden bir çocuğu bulunmaktadır.

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çarpışma dizisinde Haydar Müdür karakterine hayat veren Erkan Can, 1.70 metre boyunda, 71 kilo ve Akrep burcudur.

Ödülleri:



2007 – 12.Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2007 – 26.İstanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2007 – 1.Asya Pasifik Sinema Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2007 – 13.Cinema Tut Ecan Geneva – En İyi Erkek Oyuncu

2006 – 43.Antalya Film Şenliği – En İyi Erkek Oyuncu -Takva

2006 – 28.SİYAD Türk Sinema Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Takva

2004 – SİYAD Ödülleri- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Yazı-Tura

1999 -10.Orhan Arıburnu Ödülleri- En İyi Erkek Oyuncu – Gemide

1999 -11.Ankara Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Gemide

1998 -35.Antalya Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Altın Portakal Ödülü – Gemide



Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2014 – İhtiyar Balıkçı ve Deniz – İstanbul Halk Tiyatrosu

2012 – Bezirgan (Tartuffe) – İstanbul Halk Tiyatrosu

2011 – Paçi – İstanbul Halk Tiyatrosu

2010 – Alevli Günler – İstanbul Halk Tiyatrosu

2008 – Sürmanşet – İstanbul Halk Tiyatrosu

1999 – İvan İvanoviç Varmıydı Yokmuydu – Bakırköy Belediye Tiyatroları

Sofokles’in Antigonesi – Bakırköy Belediye Tiyatroları

Bir Geçmiş Zaman – Bakırköy Belediye Tiyatroları

Ayyar Hamza – Bakırköy Belediye Tiyatroları

Demokrasi Gemisi – Bakırköy Belediye Tiyatroları

Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler – Tiyatro Odası

Krallar Da Ölür – Tiyatro Odası

Erkan Can'ın rol aldığı filmler:

2018 – Hedefim Sensin (Cavit)

2018 – Müslüm (Ali)

2018 – Sevgili Komşum

2018 – Babamın Ceketi (Hulusi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Makber)

2016 – Ve Perde!

2015 – Adana İşi (Ateş)

2015 – En Güzeli

2014 – Tut Sözünü (Dede)

2014 – Patron Mutlu Son İstiyor (Arif)

2014 – Mazlum Kuzey (Baba)

2014 – Eyyvah Eyvah 3 (Antikacı)

2013 – Lal (Komiser Yavuz)

2012 – F Tipi Film

2011 – Yangın Var (Rizeli İmam)

2011 – Toprağın Çocukları (Kemal Öğretmen)

2010 – Çoğunluk (Taksi Şöförü)

2010 – Çakal (Celayir)

2010 – Kaledeki Yalnızlık (Kulüp Başkanı)

2010 – Gurbet – Fremde Heimat (Onkel Nihat)

2009 – Siyah Beyaz (Muzaffer)

2009 – 7 Kocalı Hürmüz (Hızır Reis)

2008 – Kara Köpekler Havlarken (Usta)

2007 – Yaşamın Kıyısında (Nejat’ın Kuzeni)

2006 – Kader (İrfan)

2005 – Takva (Muharrem)

2005 – Pamuk Prenses 2 (Serdar)

2005 – O Şimdi Mahkum (Sadık Kazım)

2004 – Synthetic (Patron) (Kısa Film)

2004 – Anlat İstanbul (Darbukacı Erkan)

2003 – Yazı Tura (Firuz)

2002 – Astériks ve Oburiks: Görevimiz… (Temelyus Seslendirme)

2000 – Vizontele (Mela Hüseyin)

2000 – Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Suat)

1999 – Asteriks ve Obeliks: Sezar’a K… (Türkçe Seslendirme)

1998 – Gemide (Kaptan İdris)

1998 – Bana Old and Wise’ı Çal (Oğuz)(Kısa Film)

1995 – Sokaktaki Adam

1986 – Davacı (Seyyar Satıcı)



Erkan Can'ın rol aldığı diziler:

1993 – Yalancı (Hulusi) (TV Filmi)

1992/2002 – Mahallenin Muhtarları (Temel) (TV Dizisi)

1989 – Gençler (Kapıcı)

2002 – Koçum Benim (TV Dizisi)

2002 – Azad (Ekrem) (TV Dizisi)

2003 – Bizim Konak (Uşak) (TV Dizisi)

2003 – Büyükannenin Konağı (Uşak Burhan) (TV Dizisi)

2005 – Kapıları Açmak (Suphi) (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (Oflu Hoca) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (Numan) (TV Dizisi)

2008 – Düğün Şarkıcısı (Kudret) (TV Dizisi)

2009/2010 – Kapalı Çarşı (Ziya) (TV Dizisi)

2011 – Üsküdar’a Giderken (Ziya ) (TV Dizisi)

2013 – A.Ş.K. (Rıza) (TV Dizisi)

2013 – Bebek İşi (Seslendirme) (TV Dizisi)

2012 – Son (Ali) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Tayyar) (TV Dizisi)

2017 – Bir Deli Sevda (Hulusi) (TV Dizisi)

2018 – Çarpışma (Haydar) (TV Dizisi)